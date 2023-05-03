



Аела Хасон: Гидон Саар шантажировал издателя Гаарец секс-видео

Журналистка Аела Хасон опубликовала на канале КАН 11 материал о бывшем министре юстиции, бывшем “принце” Ликуда и одном из вождей Махане Мамлахти Гидоне Сааре.



Хасон сообщает о том, что на протяжении нескольких лет в журналистской среде распространяется информация о сомнительном образе жизни Саара - но никто этим не занимается, поскольку в прессе Саара защищает “нерушимая стена”.



הסרטון המיני, המו"ל והשר לשעבר | עמוס שוקן נגד גדעון סער: "עדיין חושב שהוא היה מעורב בזה" • תגובת סער: "נעשה ניסיון להכפיש אותי. העלילות הופרכו בבדיקה משטרתית"#שבעעםאיילה @AyalaHasson pic.twitter.com/SIKXBCrMBe — כאן חדשות (@kann_news) May 2, 2023

Газета Гаарец готовила материал о “чувствительных моментах” в жизни Саара. В этот период внезапно появилось видео об издателе Гаарец Амосе Шокене. Видео явно было снято частным сыщиком. Речь идет о видео сексуального характера, позорящем Шокена.Независимый журналист Йоав Ицхак опубликовал информацию об этом в статье “Весь Гаарец - лицемерие”. В тот же период Шокен давил на сайт walla и его тогдашнего главного редактора Инона Магаля с тем, чтобы видео не было опубликовано. Инон Магаль сообщил, что “действовал для того, чтобы убрать это видео из сети” и что Шокен “как всякий нормальный человек, боялся подобной публикации”. Магаль подчеркнул: “Ясно, что кто-то подложил ему бомбу”.В конечном итоге, видео не распространилось в медиа и в социальных сетях. Также не было опубликовано расследование о Сааре в Гаарец.Сама Хасон сообщает, что в период работы на первом канале она встречалась с Шокеном и они говорили о секс-видео и о том, кто нанял частного сыщика. “В разговоре всплыло имя Гидона Саара” - сообщает Хасон. Шокен подтвердил Хасон, что получил от Саара сообщение в whatsapp: “Не только на меня есть компромат, но и на тебя есть компромат”. Шокен подчеркнул: Я до сих пор думаю, что он в этом замешан”.Источник в Гаарец рассказал Хасон, что Саар прислал Шокену свои угрозы и связал их с секс-видео. Источник сказал, что рекомендовал Шокену обратиться в полицию: "Это - классический случай шантажа".Другой источник сообщил Хасон, что “Саар боялся. что публикация в Гаарец разрушит его политическую карьеру. После этого, Саар объявил, что “берет перерыв” и не будет участвовать в политической жизни с тем, чтобы “растить сына”.Компрометирующее Шокена видео было снято еще в 2011 году - и тогда его никак не использовали.Саар утверждает, что он никак не связан с видео. Шокен говорит, что у него нет доказательств, а только предположения о том, каким образом видео всплыло в нужный момент. Сегодня Шокен говорит, что расследование о Сааре не было опубликовано потому, что “не было достаточных основания относительно женщин” и кроме того, Саар “все равно ушел из политики”.Гидон Саар в ответ на публикацию заявил, что речь идет о безосновательной клевете. Саар также заявил, что все обвинения были проверены полицией еще в 2013 году, и что нет никакой связи, прямой или косвенной между видео с Шокеном и Сааром. Саар также отрицает, что посылал в тот период сообщения Шокену.