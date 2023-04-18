



Аела Хасон: Бахарав-Миара считает израильтян глупым и бесправным стадом

Журналистка Аела Хасон выступила с резкой атакой против юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара, действия которой, по ее словам, направляют СМИ и группы давления.



"Здесь есть юридический советник правительства, которая просто ставит крест на огромной общественности Израиля, видя в ней нечто злобное и не имеющее значения", - сказала Хасон в интервью радиостанции "Галей Исраэль".



"Она доверяет тем, кто ее направляет - из СМИ, из судов, из прокуратуры, из политики. Она доверяет этой важной и влиятельной горстке - а общественность она не принимает в расчет. Она думает, что израильское общество - глупое и бесправное стадо".



Хасон заявила: "Я, сколько смогу, сколько бы меня не атаковали, я буду здесь, чтобы общественность повторила эти слова и сказала: "Король-то голый. Вы видите госпожу Миару? Есть начальник полиции, который решил провести внутренние перестановки в руководстве. Значит, теперь ему нельзя? Кто выбрал вас, госпожа Миара?"