



Аела Хасон - Ави Хими: останови машину отравления

Журналистка Аяла Хассон атаковала главу Ассоциации адвокатов, адвоката Авива Хими, после того, как вчера вечером она опубликовала позорящую его информацию. В ответ Хими заявил, что его пытается дискредитировать “ядовитая машина”, за которой стоят организаторы “путча”.



Хассон написала: "Ави Хими, ваша реакция на меня вчера в разговоре сказала все: заикание, подтверждение, флаги в том офисе или в другом, согласие. Все остальное - шелуха. Ты дал ей рекомендацию, ты рекомендовал ее в судьи, как ты ей позвонил, ты сам все это устроил. Она была в твоих руках".



Хасон также написал обращение к Хими: "Остановите машину отравления, которой вы и несколько других (соратников? проплаченных?) смеете управлять. Немного стыда".