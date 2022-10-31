



Аяла Бен-Гвир: мы прятались в доме во время теракта в Кирьят-Арба

Аяла Бен-Гвир, жена лидера партии “Оцма Иехудит” Итамара Бен-Гвира, была гостем в студии "Аруц Шева" в воскресенье, 30 октября, через день после стрельбы в Кирьят-Арбе.



“Нам сообщили, что по нашему дому стреляли, силовики сказали нам войти в дом и запретили выходить. Мы были в стрессе”, – вспоминала супруга Бен-Гвира.



“Уже несколько месяцев в адрес Итамара поступают угрозы со стороны арабов с обещаниями его убить. Мы также получаем такие угрозы, и их становится все больше. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить это, и чтобы евреи могли передвигаться безопасно по стране”, – добавила Аяла.

Она признает растущую симпатию к своему мужу. “Я вижу безумную любовь, которую Итамар получает от людей, желающих ним сфотографироваться и обняться.”



“Взгляды Итамара, действительно стали более умеренными, и, мне кажется, это правильно. Когда он говорит об арабах, он готов приветствовать любого, кто понимает и признает, что здесь живут и будут жить евреи”.