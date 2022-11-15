



Аела Бен-Гвир: Да, я семь лет хожу с пистолетом. Терпите



Айла Бен Гвир, жена депутата от "Оцма Йегудит" Итамара Бен Гвира, не понимает, почему многие удивились, увидев у нее пистолет.



Айла рассказала в интервью Решет Бет: "У меня есть пистолет уже как минимум семь лет. Многие об этом знают. Я еврейка в Земле Израиля, я хочу защитить себя. В последний год я никуда не хожу без оружия. Мне разрешено защищать себя".



"Живу в Хевроне, мать шестерых милых детей, езжу по дорогам, кишащим террором, замужем за Итамаром, который является целью номер один в стране, и да, у меня есть оружие. Терпите", - написала Аела на своей странице в Twitter.



"Я очень удивлена той бурей, которая разразилась вчера. Феминистки постоянно рассказывают мне, как много женщин могут сделать все, что угодно, и разбить стеклянные потолки, и вдруг, когда у меня есть пистолет - ой-ой-ой. Я живу в городе, где не так давно под моим домом был совершен теракт. Я живу в своей стране и хочу иметь хоть возможность защитить себя. Для тех, у кого есть проблемы с тем, как я одеваюсь, пожалуйста, предложите мне стилиста, я не обещаю ей воспользоваться, но, по крайней мере, вы будете эффективны", - попросила Аела в интервью радиостанции "Галей Исраэль".