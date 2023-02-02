



Адвокат вернул деньги семье убитого в Холоне репатрианта



Адвокат вернул деньги семье убитого в Холоне репатрианта



После волны критики со стороны общественности адвокат Эяль Басерглик объявил утром в четверг о том, что он вернул 468 000 шекелей вдове покойного Юрия Волкова, после того как взял с нее 585 000 шекелей за представительство в уголовном процессе.



Басерглик утверждает, что за высокий гонорар, который он взял, он должен был работать "сотни часов", хотя окружная прокуратура Тель-Авива утверждает, что работа для него заключалась в обновлении информации при подготовке к подаче обвинительного заключения и в предоставлении технической информации о дате слушаний.



Басерглик утверждает, что из-за того, что он баллотировался на пост президента Ассоциации адвокатов, некие враги решили опубликовать сумму гонорара и дискредитировать его имя.



Басерглик опубликовал длинное заявление, в конце которог говорится: "Я сожалею, что кто-то решил заработать очки за счет скорбящей семьи в попытке навредить мне, как кандидату в президенты Ассоциации адвокатов, и опубликовать от их имени недостоверные сведения. Несмотря на мутную волну угроз и клеветнических сообщений в мой адрес, я знаю, что правда на моей стороне, и эта попытка помешать не развяжет мне руки от того, чтобы делать то, что требуется, как я всегда делал.



"Многие адвокаты и клиенты поддерживают меня, им известно такое явление, как отсутствие благодарности или попытка не выполнить условия договора. В развернувшейся жестокой дискуссии у меня не было шансов. Я буду бороться за свое имя и имя адвокатов, которые сталкиваются с этим каждый день. Мои дорогие друзья-адвокаты, они не смогут представить нас как демонов. Мы преданы своему делу и много работаем для наших клиентов", - говорится в заявлении.