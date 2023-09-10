



Адвокат правительства требует дополнительного заседания по основанию разумности



Адвокат Илан Бомбах, представлявший правительство на рассмотрении петиций против закона об ограничении основания разумности, попросил провести дополнительное заседание суда.



Бомбах утверждает, что ему, для аргументации позиции правительства предоставлено слишком мало времени.



Бомбах указывает на “явно непропорциональное ограничение ответчиков “. “Конечно, давать им "до 15 минут" для ответа на все претензии заявителей и друзей суда - это указ, который невозможно выполнить", - сказал он - и попросил вместо одного часа аргументировать свою позицию в течение трех часов.