



Адвокат: Норвегия не будет депортировать бывшего "вагнеровца" в РФ

В Норвегии 15 января задержали экс-командира одной из частей ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева и доставили на допрос.



Его адвокат Брюньюлф Риснес прокомментировал слухи о том, что экс-"вагнеровца" могут депортировать в Россию.



"Риск его депортации? Он равен нулю", — сказал адвокат в комментарии Reuters.



По его словам, Медведева задержали, поскольку между ним и полицией возникли "разногласия".



По данным правоохранителей, бывшего наемника схватил норвежский патрулем за незаконный переход границы. Медведев сразу же попросил об убежище. В полиции сообщили, что в настоящее время решается вопрос, есть ли основания просить суд о том, чтобы оставить россиянина на территории Норвегии.



По данным ВВС, сам экс-наемник в ходе дачи показаний рассказал правоохранителям о зверствах, которые творят в Украине его бывшие сослуживцы. Теперь он опасается за свою жизнь, если его вернут на родину. По словам правозащитников, Медведев отслужил срочную службу в российской армии, попал в тюрьму, а оттуда вступил в ряды ЧВК "Вагнер" в июле прошлого года, подписав контракт на четыре месяца, который после этого неоднократно продлевался.