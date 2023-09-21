



Адвокат Нетаниягу: БАГАЦ не имеет полномочий отстранять премьер-министра

Адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу дал ответ на ходатайство БАГАЦа о том, что закон о признании министра негодным к службе не будет применяться Кнессетом.



“У вас нет полномочий вмешиваться в рассматриваемый закон. В Государстве Израиль нет правления элит, и голоса избирателей коалиции равны голосам остальных граждан”, – заявил он.



По его словам, “дискриминация применимости закона в нынешнем Кнессете и разрешение юридическому советнику издать избранному премьер-министру приказ о том, что он непригоден к службе, означает серьезный ущерб демократии и отмену выборов в государстве. Израиля”.



Адвокат утверждает, что “принятие петиций попирает решения тысяч израильских граждан. Петиции направлены на то, чтобы установить, без какой-либо юридической силы, что миллионы граждан тщетно боролись за реализацию своего права голоса”.



“При всем уважении к заявителям, в Государстве Израиль не было принято правление платоновских элит и голос каждого из избирателей коалиционных партий приравнивается к голосу любого другого гражданина”, – подчеркнул адвокат. “Заявители стремятся превратить уважаемый суд в дополнительного игрока на демократических выборах”.



“Сначала они пытались убедить избирателя не выбирать списки, которые поддерживали ответчика 2 (Нетаниягу). Если это не сработало, они призывают уважаемый суд нарушить принцип разделения властей, отменить волю избирателей и оставить возможность, которая приведет к новым выборам, без демократических выборов, вопреки ясной воле миллионов граждан”, – заключил он.