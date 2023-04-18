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Адвокат: Навальному пригрозили новым уголовным делом
18.04.2023 19:15 Алина Груднева

Адвокат: Навальному пригрозили новым уголовным делом

Руководство колонии во Владимирской области устроили против оппозиционера Алексея Навального провокацию с применением силы.

По данным "Медуза", об этом рассказал его адвокат Вадим Кобзев.

Уточняется, что к Навальному подселили сокамерника, у которого есть "большие проблемы с бытовой гигиеной". Из-за невыносимого запаха оппозиционер отказался входить в камеру. Кобзев считает, что администрация колонии специально провоцировала Навального на применение насилия к другому заключенному, чтобы возбудить новое уголовное дело.

"Сначала сотрудники колонии пытались заставить Навального войти в камеру угрозами, а затем вызвали "группу реагирования в бронежилетах и касках", - отметил адвокат.

По его словам, Навального ударили коленом в пах и насильно затащили его в камеру. Оказавшись внутри, тот схватил сокамерника за шиворот и потащил к выходу, в результате чего был прижат к стене группой реагирования.

В итоге, Навальному пригрозили возбуждением уголовного дела по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, до 5 лет лишения свободы).
 

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