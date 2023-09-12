



Адвокат Кнессета признал недостатки в законе об "основании разумности"

Адвокат Ицхак Барт, представляющий Кнессет на слушаниях в БАГАЦе, признал, что закон об "основании разумности" имел недостатки и был принят поспешно.



Тем не менее он утверждает, что его отмена не является необходимой.



По словам адвоката, БАГАЦ не должен отменять Основной закон, поскольку этот вопрос можно урегулировать.



"Уместно продолжить дискуссии и дать оппозиции выразить некоторые замечания", - считает он.



Рассмотрение петиций в БАГАЦе продолжается с утра. Судьи должны принять решение о том, выступают ли они против поправки, которая ограничивает применение “основания разумности”.

