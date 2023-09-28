



Адвокат Кнессета: Мотив закона о самоотводе был личным, но его цель – общей

Ицхак Барт, адвокат, представляющий Кнессет на слушаниях в БАГАЦ по закону о самоотводе премьер-министра, признает, что "одним из главных мотивов" принятия закона было личное обслуживание интересов премьер-министра Биньямина Нетаниягу и ограждение его от соглашения о конфликте интересов.



Однако он утверждает, что более важной и лежащей в основе дискуссии является цель закона – в отличие от мотивов его принятия – которая носит общий характер и выходит за рамки мотивов, побудивших законодателей его принять.



По его словам, о мотивах каждого из депутатов, проголосовавших за принятие закона, нельзя судить по отдельным фразам, произнесенным отдельными законодателями на заседаниях комиссий Кнессета. По его словам, "личный" характер закона не обязательно должен был быть выгоден Нетаниягу как человеку, а скорее как главе правительства.



Судья Офер Гросскопф ответил на это: "Если целью закона является защита и предоставление иммунитета правительству, не создает ли это противоречие с целью учредительной власти?"