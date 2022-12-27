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Адвокат Исраэля Фрея: цель ареста - терроризировать несогласных
27.12.2022 18:02 Аркадий Бочаровский

Адвокат Исраэля Фрея: цель ареста - терроризировать несогласных

Ультраортодоксальный журналист Исраэль Фрай, который был арестован сегодня утром по подозрению в подстрекательстве к терроризму и насилию после отказа явиться в полицейский участок, был отпущен домой по окончании следствия. 

Ранее адвокат Габи Ласки, представляющая интересы Фрея, заявила, что "в отношении него будет проведен допрос. Это политический арест, цель которого - терроризировать и заставить замолчать тех, кто с ним не согласен." 

Организация журналистов заявила, что серьезно относится к "практике насильственных арестов", добавив, что "с самого начала вызов его на допрос из-за твитов, подпадающих под определение права на свободу слова, является грубой ошибкой."

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