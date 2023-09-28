



Адвокат: Бахарав-Миара не может приказать премьеру уйти в отставку

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара не имеет полномочий приказывать премьер-министру уйти в отставку.



Такое заявление на слушаниях в БАГАЦе сделал ее адвокат Анер Хельман.



"У общества сложилось впечатление, будто она может отстранить премьер-министра, но это не так. Именно правительство может принять решение о недееспособности премьер-министра, а не юрсоветник. Роль юридического советника состоит в том, чтобы дать свое юридическое заключение по этому вопросу", — подчеркнул он.



По словам адвоката, Бахарав-Миара не верит в то, что нарушение соглашения о конфликте интересов на фоне продолжающегося судебного процесса должно привести к смещению Биньямина Нетаниягу.



Напомним, с самого утра, 28 сентября, БАГАЦ рассматривает петиции с требованием отменить закон, который блокирует способность суда приказать премьер-министру отказаться от должности.

