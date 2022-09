Адмирал Радакин: "Путин терпит неудачу по всем военно-стратегическим целям"

Председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о стратегическом провале президента РФ Владимира Путина.



Об этом он рассказал в интервью ВВС.



"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет", - заявил Радакин.





"At a strategic level this is a failure for Putin"



Chief of the Defence Staff Admiral Sir Tony Radakin says Russia's problems are "mounting" in Ukraine but the "likely result is it's going to grind on for a long time"#BBCLauraK https://t.co/p2GNG2dHv6 pic.twitter.com/xvmZcojNQE