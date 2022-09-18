



Адмирал Радакин: "Путин терпит неудачу по всем военно-стратегическим целям"

Председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о стратегическом провале президента РФ Владимира Путина.



Об этом он рассказал в интервью ВВС.



"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет", - заявил Радакин.



