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Адмирал Радакин: "Путин терпит неудачу по всем военно-стратегическим целям"
18.09.2022 22:57 Ольга Белозерова

Адмирал Радакин: "Путин терпит неудачу по всем военно-стратегическим целям"

Председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о стратегическом провале президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет", - заявил Радакин. 

 

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