



Администрация президента угрожает сотрудникам Пригожина уголовными делами

Российские госорганы стали применять санкции к ресурсам медиаимперии Евгения Пригожина. Соответствующее указание исходит напрямую от администрации президента, его курирует первый замглавы АП Алексей Громов.



Администрация президента пригрозила уголовными делами подчиненным Пригожина, в том числе работникам его медиаимперии.



“Своими публикациями они поддерживают вооруженный мятеж. По линии Генпрокуратуры уже принято решение заблокировать эти медиаресурсы. Если они продолжат заниматься противоправной деятельностью, последуют уголовные дела против этих сотрудников”, – сказал неназванный источник.



В некоторых городах издания Пригожина – РИА ФАН, “Невские новости” и другие уже не открываются. Также прокуратурой заблокирован сайт “ЧВК Вагнер”.



Риторика самого Пригожина за сутки резко изменилась. Еще вчера он называл своим основным врагом министра обороны Сергея Шойгу. А сегодня он уже выступает с резкими выпадами против самого Путина.



“По поводу предательства родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии”, – говорит он.



Призывы поддержать Пригожина появились на его “предвыборном сайте”.



“Надо заканчивать с этим безобразием. Стратегический резерв Вагнера – вся страна. Ты – надежда России. Без тебя у неё нет будущего. Генералы убьют Россию, если ты ничего не сделаешь. Присоединяйся”, – написано на них.