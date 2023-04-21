



ADL призывает Израиль пересмотреть назначение генерального консула в Нью-Йорке

Антидиффамационная лига ADL призвала правительство Израиля пересмотреть кандидатуру депутата “Ликуд” Май Голан на пост Генерального консула Израиля в Нью-Йорке в связи с ее позиционированием себя как “гордой расистки” в прошлом.



“Расистские комментарии министра Май Голан об африканцах, ищущих убежища, в Израиле и других странах невероятно тревожат и вызывают глубокую обеспокоенность по поводу ее пригодности для работы в качестве дипломата в любом месте, не говоря уже о таком разнообразном и ярком городе, как Нью-Йорк”, – говорится в письменном заявлении ADL. “Мы надеемся, что израильское правительство пересмотрит ее кандидатуру”.



Государственный департамент США в четверг также осудил комментарии Голан, которая также ранее заявляла, что “не ест в ресторанах с африканскими просителями убежища из-за страха заразиться СПИДом”.



Голан в четверг подтвердила в Twitter, что ее рассматривают на пост генерального консула, и сказала, что будет представлять основные взгляды и работать с лидерами всех еврейских организаций США.



“Хочу заверить всех, что, если меня назначат, я буду на 100% представлять основную политику премьер-министра Нетаниягу и партии “Ликуд”, к которой я принадлежу. Я полностью привержена единству еврейского народа, и это именно та политика, которой я буду следовать. Если меня назначат, я буду работать с лидерами всех еврейских организаций ради укрепления великого партнерства между Израилем и американскими еврейскими общинами”.