



Ади Мизрахи предъявлено обвинение в убийстве Юрия Волкова

Прокуратура утром 22 декабря предъявило Ади Мизрахи обвинение в умышленном убийстве Юрия Волкова на перекрестке в Холоне, после конфликта, возникшего с его женой из-за того, она сфотографировала Мизрахи на телефон.



Согласно обвинительному заключению, 23 ноября 2022 года Юрий Волков и его жена Елена шли по одной из главных улиц Холона. Когда они переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, Мизрахи подъехал к месту происшествия на мотоцикле на большой скорости, проехал по пешеходному переходу и остановился за ним, хотя в направлении его движения горел красный свет. Когда Елена заметила это, она сфотографировала это своим мобильным телефоном.



Мизрахи, заметив, что его сфотографировала Елена, последовал за ней, преградил ей путь и потребовал, чтобы та удалила фотографию. В этот момент Юрий заметил происходящее, подошел к месту происшествия и спросил Мизрахи: "Что случилось? Что случилось?" В ответ на это Мизрахи выхватил острый предмет и ударил Юрия им в сердце, и быстро скрылся с места происшествия. После этого Юрий потерял сознание и был срочно доставлен в больницу, где ему были проведены реанимационные мероприятия. Примерно через час он скончался.



В обвинительном заключении также говорится, что вскоре после того, как Мизрахи скрылся с места преступления, он предпринял действия по уничтожению улик. Среди прочего, он выкинул предмет, с помощью которого совершил убийство. Обвиняемому были предъявлены обвинения в убийстве, угрозах, заговоре с целью совершения преступления, уничтожении улик и препятствовании правосудию. В то же время было подано ходатайство о его аресте до окончания судебного разбирательства в отношении него.