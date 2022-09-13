



Адас Кляйн внезапно вспомнила о тайне личной жизни Арнона Мильчена



В иерусалимском окружном суде продолжается допрос бывшей помощницы олигарха Арнона Мильчена Адас Кляйн.



Кляйн считается “ключевым свидетелем” по делу 1000 против Биньямина Нетаниягу.



Адвокат Нетаниягу Амит Хадад пытается доказать, что Мильчен не покупал розовое шампанское исключительно для семьи Нетаниягу, и что “подарки” которые якобы покупал Мильчен, на самом деле входят в паттерн его обычного потребления - с Нетаниягу или без.



В рамках этого Хадад потребовал продемонстрировать слайды с разбивкой частных расходов Мильчена.



Кляйн воспротивилась этому, заявив, что там есть вещи, “касающиеся личной жизни””.



Хадад парировал:"Если вы так озабочены тайной частной жизни Мильчена. почему вы передали полиции папки с описанием всех его расходов?” Это очень обидело Кляйн, которая ответила: “Не пытайтесь оклеветать меня и представить в виде полицейского агента!”

