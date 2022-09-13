



Адас Кляйн: "Сара Нетаниягу требовала встреч со звездами Голливуда"

Адас Кляйн, которая считается “ключевым свидетелем” по делу 1000 против Биньямина Нетаниягу, заявила, что супруга бывшего премьер-министра Сара Нетаниягу требовала встречи с голливудскими звездами.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Арнон сказал мне, что Брэд Питт встречался с Джуди Нир Мозес, и что Сара никогда ему этого не простит. Арнон сказал, что ему пришлось привести несколько звезд, потому что Сара требовала, чтобы голливудские звезды посещали мероприятия", - сказала Кляйн.



Адвокат Нетаниягу назвал это заявление "дикой ложью".



"Так иди и скажи Арнону, что я дикий лжец", - заявила Адас Кляйн.



Как отмечается, Джуди Нир Мозес, сестра издателя "Едиот Ахронот" Нони Мозес, подтверждает, что она была знакома с этой историей в посте на Facebook и в серии твитов. В частности, Джуди Нир Мозес публиковала фото с Питтом в сети.



"Должна сказать, что, когда я услышала эту историю о криках Сары, которые слышал и Арнон, - я усмехнулась от удовольствия. Если бы она только попросила, может быть, я бы организовала для нее приглашение", - заявила она.



