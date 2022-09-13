Адас Кляйн: "Сара Нетаниягу требовала встреч со звездами Голливуда"
Адас Кляйн, которая считается “ключевым свидетелем” по делу 1000 против Биньямина Нетаниягу, заявила, что супруга бывшего премьер-министра Сара Нетаниягу требовала встречи с голливудскими звездами.
Об этом сообщает Times of Israel.
"Арнон сказал мне, что Брэд Питт встречался с Джуди Нир Мозес, и что Сара никогда ему этого не простит. Арнон сказал, что ему пришлось привести несколько звезд, потому что Сара требовала, чтобы голливудские звезды посещали мероприятия", - сказала Кляйн.
Адвокат Нетаниягу назвал это заявление "дикой ложью".
"Так иди и скажи Арнону, что я дикий лжец", - заявила Адас Кляйн.
Как отмечается, Джуди Нир Мозес, сестра издателя "Едиот Ахронот" Нони Мозес, подтверждает, что она была знакома с этой историей в посте на Facebook и в серии твитов. В частности, Джуди Нир Мозес публиковала фото с Питтом в сети.
"Должна сказать, что, когда я услышала эту историю о криках Сары, которые слышал и Арнон, - я усмехнулась от удовольствия. Если бы она только попросила, может быть, я бы организовала для нее приглашение", - заявила она.
שרה יקרה, חבל שלא הרמת טלפון וביקשת לבוא. הייתי מסדרת לך את זה בדקה. בטוחה שארנון לא היה מסרב. בכל זאת הבית שלו. pic.twitter.com/959VARmCRk— ג׳ודי מוזס Judy Mozes (@JudyMozes) September 13, 2022