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Адас Кляйн: "Сара Нетаниягу требовала встреч со звездами Голливуда"
13.09.2022 16:13 Ольга Белозерова

Адас Кляйн: "Сара Нетаниягу требовала встреч со звездами Голливуда"

Адас Кляйн, которая считается “ключевым свидетелем” по делу 1000 против Биньямина Нетаниягу, заявила, что супруга бывшего премьер-министра Сара Нетаниягу требовала встречи с голливудскими звездами.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Арнон сказал мне, что Брэд Питт встречался с Джуди Нир Мозес, и что Сара никогда ему этого не простит. Арнон сказал, что ему пришлось привести несколько звезд, потому что Сара требовала, чтобы голливудские звезды посещали мероприятия", - сказала Кляйн.

Адвокат Нетаниягу назвал это заявление "дикой ложью". 

"Так иди и скажи Арнону, что я дикий лжец", - заявила Адас Кляйн.

Как отмечается, Джуди Нир Мозес, сестра издателя "Едиот Ахронот" Нони Мозес, подтверждает, что она была знакома с этой историей в посте на Facebook и в серии твитов. В частности, Джуди Нир Мозес публиковала фото с Питтом в сети.

"Должна сказать, что, когда я услышала эту историю о криках Сары, которые слышал и Арнон, - я усмехнулась от удовольствия. Если бы она только попросила, может быть, я бы организовала для нее приглашение", - заявила она. 

 

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