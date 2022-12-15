



Адас Кляйн подала иск к Эли Ципори на сумму 5 миллионов шекелей

Адас Кляйн, свидетель обвинения по делу 1000, подала иск против журналиста Эли Ципори. Сумма иска составляет 5 миллионов шекелей.



Основанием для иска стала “клеветническая кампания”, которую якобы развернул против нее Ципори.





Известный израильский журналист Эли Ципори, последнее время специализирующийся на освещении процессов против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, опубликовал комментарий к настоящей буре, разразившейся в прессе после публикации одного из твитов.



Ципори опубликовал фотографию виллы стоимостью в 10 миллионов шекелей в городе Герцлия в которой проживает свидетель на процессе по делу 1000 Адас Кляйн. Снимок был ответом на заявления свидетеля о том, что она “чувствовала, что ее благосостояние и благосостояние ее семьи находится под угрозой”.



На снимке, взятом из интернета, можно видеть адрес виллы Кляйн.



Кляйн сочла это “угрозой свидетелю обвинения”, и в прессе разразился скандал.



Генеральный прокурор Израиля Амит Исман распорядился усилить охрану Кляйн.