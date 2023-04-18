



Адас Кляйн передала "квитанции о подарках Нетаниягу" без согласия Мильчена

Израильские журналисты Ави Вайс и Эли Ципори публикуют протоколы показаний главы следственной группы по делам против Нетаниягу Моми Мешулама. Из них выясняется. что документы, “уличающие” Нетаниягу в получении подарков были переданы следствию незаконно, без согласия владельца - Аарона Мильчена.



Адвокат Нетаниягу Амит Хадад: "По вашим словам, будто Мильчен одобрил получение материалов через Хадас Кляйн, в этой стенограмме нет никакого согласия, документов, обыска. Мильчан не имеет в виду документы от Хадас Кляйна. Он не говорил вам идти к Хадасу Кляйн". Мешулам: “Прокуратура была поставлена в известность”. Хадад: "Все ваши действия со свидетелем Кляйн, она скрывает от Мильчена, что передает документы". Моми: "Совершенно верно".



... Хадад: "Вы редактировали данные и обобщали их. Это таблицы схемы". Моми: "Да". Хадад: "Это основано на документах, которые были выданы без согласия, и вы пришли к сумме в 700 000 шекелей, и у вас нет указаний на то, сколько получил Нетаниягу". Моми: "Верно". Хадад: "И вы представляете это советнику Мандельблиту?". Моми: "Да". Хадад: "И это убедило его начать расследование?". Моми: "Неправда". Хадад: "Сумма в этом документе - это то, что склонило чашу весов?" Моми: "Это была часть целого комплекса вещей. Спросите юридического советника". Хадад: "Кто подготовил документ?". Моми: "Арнон Элиас. Он был следователем". Хадад: "На основании каких принципов он это рассчитал?". Моми: "Я не знаю". Хадад: "Этот документ противоречит показаниям Мильчена. Вам это известно?". Моми: "Я не думаю, что здесь есть противоречие". Хадад: "Мильчен говорит, что дарил подарки 3-4 раза в год, что не является регулярным. Вы сказали об этом юридическому советнику?" Моми: "Прокуратура была проинформирована. Она была с нами".



Хадад: "Согласно тому, что говорит Мильчен, запросы были 3-4 раза в год, а не регулярно, это не линия поставок. Заявления Мильчена не были доведены до сведения адвоката?" Моми: "Прокуратура сопровождала нас. (После вопроса Хадада, он подтвердил присутствие Нурит Литман) Адвокаты сядут и подведут итоги расследования в режиме онлайн".