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Адар Мухтар ворвалась в прямой эфир 12-го канала
20.10.2022 13:56 Аркадий Бочаровский

Адар Мухтар ворвалась в прямой эфир 12-го канала

Адар Мухтар ворвалась на “конференцию влиятельных лиц” 12-го канала израильского ТВ.

Председатель “партии горящей молодежи” Адар Мухтар пытается привлечь к себе внимание любой ценой - на фоне исчезающей поддержки в опросах общественного мнения. Утром 20 октября она ворвалась на в“конференцию влиятельных лиц” 12-го канала во время интервью с депутатом Моше Гафни.

Мухтар вышла на сцену, обнажив футболку с надписью "Национальное чрезвычайное положение", и начала кричать в аудиторию. Примерно через минуту ее увели со сцены охранники.

Мухтар, чья партия еще около месяца назад была грани избирательного порога, тонет в опросах и в опросах этой недели получает 0,2% поддержки. Обвал начался после того, как выяснилось, что, несмотря на ее заявления, она владеет квартирой, которую для нее купил отец.
 

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