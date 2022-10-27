Новости » Политика
27.10.2022 12:20 Аркадий Бочаровский

Адар Мухтар начала голодовку и требует ввести чрезвычайное положение

Лидер партии “пылающая молодежь” Адар Мухтар объявила голодовку. Мухтар грозится голодать до тех пор, пока премьер Лапид “не введет чрезвычайное положение в сфере недвижимости” 
  
Голодовка началась сегодня утром в знак протеста против того, что она утверждает, что страна находится в полном экономическом коллапсе и что рынок слишком централизован. Ведущий 13-го канала Гай Лерер посмеялся над Мухтар и сказал ей: "Вы полны энергии в студии. Вы говорите как человек, который сегодня съел 3 полноценных обеда".

 

 

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