



Абу Мазен заявил о полной потере контроля

Председатель Палестинской автономии Абу Мазен созвал командиров своего аппарата безопасности, после того как пришел к выводу, что потерял контроль над ситуацией в северной части Иудеи и Самарии. В последнее время Абу Мазен осознал, что различные вооруженные группировки, действующие в регионе, находятся под влиянием Исламского джихада и ХАМАСа и работают над тем, чтобы развалить Палестинскую автономию.



Абу Мазен призвал руководителей аппарата безопасности принять меры для восстановления контроля и управления в районе Шхема и Дженина, а также добиться роспуска различных вооруженных группировок, которые, похоже, в последнее время усилились. Одновременно со словами палестинского президента помощь должны были оказать и различные комитеты организации ФАТХ.



Ожидается, что генерал Исмаил Джабер, главный военный советник председателя Палестинской автономии, в ближайшие дни достигнет различных договоренностей с вооруженными группировками на севере Западного берега, таких как соглашение, разработанное с группировкой "Львиное логово". В то же время силы безопасности арестовали двух членов "Исламского джихада", готовивших взрывное устройство, предназначенное для теракта на территории Израиля.