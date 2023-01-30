



"Абсолютно бездарное, тупое существо". "Беса" спустили на Стрелкова-Гиркина

Бывший “министр обороны ДНР”п И.Стрелков-Гиркин продолжает расплачиваться за свою неконтролируемость. Проект скрещения жабы с гадюкой, тоесть Пригожина со стрелковым не удался. и теперь “патриота” закатывают в асфальт разного рода “авторитетные деятели”.



Командир "народного ополчения" Донбасса Игорь Безлер, который в 2014 году возглавлял оборону Горловки, рассказал в подробностях о том, кем на самом деле является бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, и при каких обстоятельствах он сдал Славянск. Заявления Безлера, известного под позывным «Бес», появились в Telegram-канале российского журналиста Константина Долгова.



Что касаемо Игоря Ивановича Стрелкова — вернее Игоря Всеволодовича Гиркина, — мое отношение к нему всем известно. Абсолютно бездарное, тупое существо в военном плане. Все его героические подвиги, про которые он там рассказывает, про его «кутузовский маневр» со Славянска, организация какого-то там котла, это все для его «лифчиков» в его Telegram-канале.



Как можно соотнести заблокированный Славянск и выход такой колонны, где порядка тысячи человек вышло в Горловку. Почему никто об этом не знал? Я пятого числа узнал по докладу командира поста, когда он [Игорь Стрелков] как кусок дерьма, обложенный бронежилетами, вылез из багажника «Амарока». Он долго в Интернете рассказывал, что он приехал на БТР, но в итоге БТР оказался багажником «Амарока», где под бронежилетами лежало тело Гиркина»,— объявил Безлер.



Командир ополчения Горловки напомнил о том, сколько бед принесла Новороссии сдача Славянска, который Стрелков со своим отрядом покинул самовольно, не пытаясь защищать.



«Оставление Славянска — это была самая большая глупость, которую можно было в 2014 году придумать. То, что сейчас происходит в Артемовске (Бахмуте), какой тяжелый штурм, а это еще до Славянска не дошли, — этого всего можно было избежать».



Игорь Безлер отметает оправдания Стрелкова, который утверждал, что «вынужден был» отступить из Славянска, опасаясь полного окружения.

«Он говорит: нельзя было Славянск удержать. Можно. Потому что все силы со Славянска после его отхода (со Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки) они все подошли к Горловке. Горловка два с половиной месяца была в окружении, но ничего. Выстояла, до сих пор стоит», — указал Безлер.