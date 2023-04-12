



"Абсолютная ложь". Реакция офиса Нетаниягу на обвинения бывшего командира

Офис премьер-министра отреагировал на обвинения, прозвучавшие в письме бывшего командира батальона, в рядах которого проходил резервную службу Биньямин Нетаниягу.



В заявлении говорится: “Утверждения Шломи Рейзмана - полная ложь. Он вовсе не был командиром премьер-министра Нетаниягу в резерве, поскольку, когда Рейзман был назначен командиром батальона, Нетаниягу уже служил стране в качестве посла Израиля в Вашингтоне и посла Израиля в Организации Объединенных Наций.



"Премьер-министр Нетаниягу посвятил свою жизнь безопасности Израиля и несколько раз рисковал жизнью в боях во время войны на истощение в районе Суэцкого канала и участвовал во многих операциях. Он был ранен во время операции по освобождению угонщиков самолета "Сабана".



"Будучи резервистом, премьер-министр Нетаниягу вернулся с учебы в США, чтобы принять участие в войне Судного Дня, а через год он снова вернулся с учебы за границей, чтобы добровольно записаться в резервисты".



"За месяц до начала Первой ливанской войны Нетаниягу был назначен посланником Израиля в Вашингтоне для оказания помощи в информационной войне в США. Накануне его отъезда для выполнения политической миссии началась война. Премьер-министр Нетаниягу доложил в свою часть и вскоре после этого отправился в специальный тур по горам Шуф над Бейрутом, готовясь к выполнению своей политической миссии. Оттуда он сразу же отправился в Вашингтон и на протяжении всей войны стоял рядом с Моше Аренсом на переднем крае трудной политической и пропагандистской борьбы Израиля”.