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Абрамович участвовал в переговорах по обмену пленными
24.09.2022 21:53 Раиса Вовк

Абрамович участвовал в переговорах по обмену пленными

Российский олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по последнему обмену военнопленными, в котором Украина также выдала РФ и Виктора Медведчука. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", сказал Подоляк в эфире "24 канала". 

При этом Подоляк отметил, что, что не может сейчас разглашать более детальные подробности роли Абрамовича и других участников в переговорах.

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