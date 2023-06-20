



Абонентам спутникового телевидения от МТС отключают вещание российских каналов

Спутниковое телевидение МТС столкнулось с трудностями при трансляции российских каналов. В частности, с весны не работают каналы ВГТРК и НТВ, а “Первый канал” вещает с перебоями. Об этом пишут российские СМИ.



О пропаже российских телеканалов на тарелке МТС с апреля пишут пользователи в соцсетях. Сбои в работе приложения МТС “Спутниковое ТВ” зарегистрированы в 54 регионах России.



Оператор горячей линии МТС подтвердил изданию, что трансляция каналов группы ВГТРК (“Россия 1”, “Россия 24”, “Культура”) с 17 марта 2023 года прекратилась. Там отметили, что проблема с вещанием до сих пор не решена, потому что находится “на стороне партнеров”.



Источник издания отмечет, что трансляции российских каналов препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника. При этом вещание без первого и второго мультиплексов, в которые входят указанные каналы, в России незаконно — отключить вещание этих каналов для своих абонентов оператор не имеет права.



Партнер МТС по спутникам — компания ABS (Asia Broadcast Satellite). Источник издания знает, что ABS потребовала от МТС отключить своим абонентам не только каналы ВГТРК, но все 20 бесплатных российских федеральных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы. ABS таким образом выполняет требования западных санкций в отношении российских телекомпаний.



Эксперты полагают, что МТС, вероятнее всего, придется переходить с иностранного спутника на отечественный.



