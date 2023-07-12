



Абира Кара обвинили в подлоге и мошенничестве

Государственная прокуратура сообщила депутату Кнессета и бывшему заместителю министра Абиру Кара (Ямина), что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара рассматривает вопрос о возбуждении против него уголовного дела.



Кара предъявят обвинения по подозрению в подлоге при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве и злоупотреблении доверием.



Согласно подозрению, около двух лет назад Кара голосовал от имени тогдашнего депутата Кнессета от своей партии Идит Сильман при голосовании по одной из оговорок к закону о национальном страховании. Таким образом, согласно заявлению прокуратуры, "Кара проголосовал дважды". Также сообщается, что "после того, как сидевшие рядом члены Кнессета предупредили его, что он должен сообщить спикеру Кнессета о том, что проголосовал дважды, он так и сделал".