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Абдалла II: Весь Ближний Восток - у края пропасти
17.10.2023 12:46 Алина Груднева

Абдалла II: Весь Ближний Восток - у края пропасти

Король Иордании Абдалла II выразил опасения относительно распространения войны на весь Ближний Восток.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Весь регион находится на грани падения в пропасть. Нужно приложить все наши усилия, чтобы убедиться в том, что этого не произойдет", - сказал он.

Немецкий канцлер перед поездкой в Израиль тоже предостерег от эскалации, отметив, что общей целью является предотвращение распространения войны на весь регион.

"Я еще раз категорически предупреждаю "Хизбаллу" и Иран не вмешиваться в конфликт", - отметил Шольц.

Ранее Абдалла также заявил, что Иордания и Египет не примут палестинских беженцев.

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