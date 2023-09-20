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Абдалла ІІ поддержал нормализацию между Иерусалимом и Эр-Риядом
20.09.2023 19:48 Алина Груднева

Абдалла ІІ поддержал нормализацию между Иерусалимом и Эр-Риядом

Король Иордании Абдалла ІІ поддерживает усилия США относительно соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

На пресс-конференции новостного портала Al-Monitor он призвал, тем не менее, не забывать о палестинцах.

"Лучшая сделка — это когда все выйдут из-за стола переговоров недовольными", - отметил король Иордании.

Ранее в Нью-Йорке вопрос о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией обсудили премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Джо Байден. Они ответили, что мир между двумя странами позволит стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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