



Абдалла II: Мы готовы к конфликту, если изменится статус-кво в Иерусалиме

Король Иордании Абдалла II в интервью телеканалу CNN выразил обеспокоенность по поводу прихода в Израиле к власти “самого правого правительства в его истории”.



В беседе с журналисткой Бекки Андерсон Абдалла II говорил о том, что в Иордании существует обеспокоенность по поводу тех израильских сил, которые добиваются изменения исторического статус-кво в Иерусалиме, и отметил, что у Аммана на этот счет имеются свои "красные линии".



"Если они хотят вступить с нами в конфликт, мы – готовы. Мне всегда хочется верить, что стакан наполовину полон, но у нас есть свои "красные линии". И если они захотят их подвинуть, мы с этим разберемся", – сказал он.



Монарх также предупредил, что от новой интифады, если она произойдет, не выиграют ни израильтяне, ни палестинцы.



На вопрос о Бен-Гвире король Иордании ответил, что за ним внимательно наблюдает не только Амман, но и весь мир. "Я верю, что в Израиле немало людей, которые обеспокоены не меньше нашего", – сказал он.



Вместе с тем Абдалла II отметил, что израильтяне имеют право выбирать тех, кого хотят видеть во главе страны, добавив: "Мы будем работать с кем угодно".