



Абдалла II: мир между Израилем и Саудией невозможен без палестинцев

Король Иордании Абдалла II обеспокоен тем, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией может произойти за счет его королевства и палестинцев.



Об этом сообщает газета The Media Line со ссылкой на его недавнее выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.



Король предостерег от подписания соглашения в обход "палестинского вопроса". Абдалла II в очередной раз подчеркнул важность "решения о двух государствах", ссылаясь на Соглашения Авраама, а также посетовал на то, что расширение круга мира "ничего не дало палестинцам".



"Соглашения Авраама положили начало чему-то новому. Но это никогда не осуществит того, чего мы все хотим, если вы не решите проблему палестинцев. Есть что-то, чего хочет Саудовская Аравия, есть что-то, чего хотят израильтяне, есть что-то, чего хотят американцы. Что вам нужно добавить, так это то, что от этого получат палестинцы", — сказал Абдалла II.

