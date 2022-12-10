



Аббас заявил, что пока выступает против вооруженного сопротивления

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в среду в интервью, что он против поднятия оружия против Израиля, но предупредил, что может передумать.



"Я не поддерживаю вооруженное палестинское сопротивление, но это может измениться. Это может измениться — завтра, послезавтра или в другое время. Все меняется", — сказал Аббас саудовскому новостному агентству Al Arabiya.



Когда его спросили о большом количестве нападений палестинцев на израильтян, Аббас объяснил это "притеснением" и "угнетением" со стороны Израиля, что заставляет палестинцев "терять терпение".



Аббас давно выступает за ненасильственное сопротивление и переговоры с Израилем, а не за организованный терроризм или боевые действия. Эта позиция помогла Аббасу сохранить власть, позволив иностранным партнерам чувствовать себя более комфортно, финансируя ПА, и побудив некоторых израильских лидеров доверять ему достаточно, чтобы координировать свои действия по вопросам безопасности, вызывающим общую озабоченность.



Председатель ПА также подчеркнул свои недавние усилия по повышению осведомленности на международной арене, такие как обращения ПА в международные суды за консультативными заключениями об израильском военном правлении в Иудее и Самарии.



Он описал растущий международный консенсус в поддержку палестинцев, но сказал, что США стоят на пути реализации резолюций ООН против Израиля на местах.



Аббас утверждал, что членство Израиля в ООН на самом деле является "незаконным" из-за невыполнения Израилем, в частности, двух резолюций. Он утверждал, что прием Израиля в ООН в качестве полноправного члена в 1949 году был обусловлен соблюдением резолюции 181 от 1947 года, которая разделила Подмандатную Палестину на еврейское и арабское государства, и резолюции 194 1948 года, которую часто интерпретируют как закрепляющую право палестинцев на возвращение в места, откуда они уехали, бежали или были изгнаны во время Освободительной войны.



Обещания Израиля подчиниться на самом деле отмечены в тексте резолюции о принятии Израиля, но они не изображаются как необходимые условия для вступления нового государства в ООН. Палестинские политические представители отвергли резолюцию 181, когда она была принята ООН.



Аббас давно боролся за статус полноправного члена ООН, чтобы укрепить дипломатические позиции палестинцев. В настоящее время "Государство Палестина" является "наблюдателем, не являющимся членом", так же как и Ватикан.



Критики говорят, что обращения палестинцев к международному сообществу — это способ оказать давление на Израиль, избегая прямых переговоров.

