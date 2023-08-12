



Аббас встретится с президентом Египта и королем Иордании

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас прибудет 13 августа с официальным визитом в Египет.



Ожидается, что в рамках трехстороннего саммита он встретится с президентом Египта и королем Иордании.



Уточняется, что три лидера обсудят последние события в вопросе Палестинской автономии.



"Они скорректируют свои позиции, чтобы мобилизовать международную поддержку, положить конец страданиям палестинцев, реализовать их законные права на свободу и независимость и основать свое государство со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказано в сообщении.