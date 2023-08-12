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Аббас встретится с президентом Египта и королем Иордании
12.08.2023 13:40 Алина Груднева

Аббас встретится с президентом Египта и королем Иордании

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас прибудет 13 августа с официальным визитом в Египет.

Ожидается, что в рамках трехстороннего саммита он встретится с президентом Египта и королем Иордании.

Уточняется, что три лидера обсудят последние события в вопросе Палестинской автономии.

"Они скорректируют свои позиции, чтобы мобилизовать международную поддержку, положить конец страданиям палестинцев, реализовать их законные права на свободу и независимость и основать свое государство со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказано в сообщении.

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