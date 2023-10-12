



Аббас встретится с королем Абдалой и Блинкеном

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас проведет встречу с королем Иордании Абдаллой II.



По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщил высокопоставленный представитель ПА Хусейн аль-Шейх.



"В рамках совместных усилий по прекращению разрушительной войны Махмуд Аббас встретится сегодня в Аммане с королем Иордании Абдаллой II. Завтра он, как ожидается, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном", - сообщил он.



Как известно, Блинкен в сопровождении посланника правительства США по делам похищенных Стивена Гиллена срочно вылетел в Израиль. Он проведет встречи как с израильским руководством, так и с Аббасом.



"США поддерживают Израиль. Мы поддерживаем его сегодня, поддержим завтра и будем поддерживать каждый день. И мы всегда будем решительно противостоять терроризму", - сказал глава Госдепа перед вылетом.