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Аббас встретился с премьер-министром Китая в Пекине
15.06.2023 15:15 Ирина Демьянова

Аббас встретился с премьер-министром Китая в Пекине

Премьер-министр Китая Ли Цян встретился с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Отмечается, что Пекин пытается улучшить отношения и увеличить свое общее присутствие на Ближнем Востоке.

Ли, вступивший в должность только этой весной, не имея большого опыта во внешней политике, называет Аббаса “старым другом китайского народа”, который внес “важный вклад в развитие китайско-палестинских отношений”.

Встреча состоялась на следующий день после того, как Си Цзиньпин, президент Китая и глава правящей Коммунистической партии, приветствовал Аббаса со всеми воинскими почестями.

Затем стороны объявили о формировании "стратегического партнерства", прокладывая путь к усилению влияния Китая в регионе в то время, когда главный соперник Пекина за глобальное влияние, Соединенные Штаты, рассматриваются как уходящие из региона после конфликтов в Ираке и Афганистане и осложнения отношений с Саудовской Аравией.
 

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