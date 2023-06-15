



Аббас встретился с премьер-министром Китая в Пекине

Премьер-министр Китая Ли Цян встретился с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Отмечается, что Пекин пытается улучшить отношения и увеличить свое общее присутствие на Ближнем Востоке.



Ли, вступивший в должность только этой весной, не имея большого опыта во внешней политике, называет Аббаса “старым другом китайского народа”, который внес “важный вклад в развитие китайско-палестинских отношений”.



Встреча состоялась на следующий день после того, как Си Цзиньпин, президент Китая и глава правящей Коммунистической партии, приветствовал Аббаса со всеми воинскими почестями.



Затем стороны объявили о формировании "стратегического партнерства", прокладывая путь к усилению влияния Китая в регионе в то время, когда главный соперник Пекина за глобальное влияние, Соединенные Штаты, рассматриваются как уходящие из региона после конфликтов в Ираке и Афганистане и осложнения отношений с Саудовской Аравией.

