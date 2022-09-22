Аббас встретился с Байденом в кулуарах Генассамблеи ООН
Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас встретился с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает палестинская пресса.
Ни офис Байдена, ни офис Аббаса пока не опубликовали заявления о встрече.
Ранее стало известно, что Аббас встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
رئيس السلطة محمود عباس يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش أعمال الدورة الـ 77 للأمم المتحدة في نيويورك. pic.twitter.com/eOPAKX9DFS— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022