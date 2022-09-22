



Аббас встретился с Байденом в кулуарах Генассамблеи ООН

Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас встретился с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Об этом сообщает палестинская пресса.



Ни офис Байдена, ни офис Аббаса пока не опубликовали заявления о встрече.



Ранее стало известно, что Аббас встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.



