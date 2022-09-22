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Аббас встретился с Байденом в кулуарах Генассамблеи ООН
22.09.2022 22:01 Ольга Белозерова

Аббас встретился с Байденом в кулуарах Генассамблеи ООН

Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас встретился с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает палестинская пресса.

Ни офис Байдена, ни офис Аббаса пока не опубликовали заявления о встрече.

Ранее стало известно, что Аббас встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. 

 

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