



Аббас в беседе с Эрдоганом выдвинул требования Израилю

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас посетил Турцию с официальным трехдневным визитом.

Во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он поднял тему конфликта с Израилем.

Стороны обсудили в Анкаре отношения между Израилем и Палестинской автономией.

"Мы требуем, чтобы Израиль вернул нам тела палестинских мучеников", - сказал Аббас на встрече.

По его словам, палестинское руководство обратится к ООН для защиты "решения о двух государствах". Аббас подчеркнул, что работает над тем, чтобы ПА была признана полноправным членом Организации Объединенных Наций.

"Мы проводим консультации по этому вопросу и хотим поддержки со стороны Генассамблеи и Совета Безопасности. Также возможен созыв международной конференции по приглашению Генсекретаря ООН. Достижение безопасности и мира начинается с прекращения разрушения решения о создании двух государств и выхода на политический горизонт", - сказал Аббас.