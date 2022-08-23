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Аббас в беседе с Эрдоганом выдвинул требования Израилю
23.08.2022 22:32 Алина Груднева

Аббас в беседе с Эрдоганом выдвинул требования Израилю

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас посетил Турцию с официальным трехдневным визитом.

 
Во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он поднял тему конфликта с Израилем.
 
Стороны обсудили в Анкаре отношения между Израилем и Палестинской автономией.
 
"Мы требуем, чтобы Израиль вернул нам тела палестинских мучеников", - сказал Аббас на встрече.
 
По его словам, палестинское руководство обратится к ООН для защиты "решения о двух государствах". Аббас подчеркнул, что работает над тем, чтобы ПА была признана полноправным членом Организации Объединенных Наций. 
 
"Мы проводим консультации по этому вопросу и хотим поддержки со стороны Генассамблеи и Совета Безопасности. Также возможен созыв международной конференции по приглашению Генсекретаря ООН. Достижение безопасности и мира начинается с прекращения разрушения решения о создании двух государств и выхода на политический горизонт", - сказал Аббас.

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