



Аббас призвал американцев арабского происхождения сотрудничать с AIPAC

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал американцев арабского происхождения к диалогу с Американо-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC).

Об этом сообщает The Times of Israel.

Также Аббас обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не делает достаточно для того, чтобы "оказать давление" на Израиль для возобновления мирных переговоров.

"Вы должны поговорить со всеми, чтобы достичь своей цели. Вы не должны никого исключать, включая сионистское лобби. Многие говорят, что сионистское лобби самое опасное. Нет! Мы должны говорить с сионистским лобби", - сказал Аббас.