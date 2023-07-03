



Аббас приостанавливает контакты и координацию мер безопасности с Израилем

Председатель ПА Махмуд Аббас в понедельник приостановил контакты и координацию мер безопасности с Израилем после того, как израильские войска начали крупный рейд против боевиков в городе Дженин, говорится в заявлении его канцелярии.



Решение было принято после того, как Аббас провел встречу с другими лидерами Палестинской автономии.



В прошлом Аббас уже несколько раз временно приостанавливал координацию с Израилем во время предыдущих вспышек насилия.

