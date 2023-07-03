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Аббас приостанавливает контакты и координацию мер безопасности с Израилем
03.07.2023 21:12 Ирина Демьянова

Аббас приостанавливает контакты и координацию мер безопасности с Израилем

Председатель ПА Махмуд Аббас в понедельник приостановил контакты и координацию мер безопасности с Израилем после того, как израильские войска начали крупный рейд против боевиков в городе Дженин, говорится в заявлении его канцелярии.

Решение было принято после того, как Аббас провел встречу с другими лидерами Палестинской автономии.

В прошлом Аббас уже несколько раз временно приостанавливал координацию с Израилем во время предыдущих вспышек насилия.
 

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