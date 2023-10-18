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Аббас приказал подавлять все акции протестов в ПА
18.10.2023 13:58 Алина Груднева

Аббас приказал подавлять все акции протестов в ПА

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас приказал силам безопасности подавлять любые демонстрации против его правления и в поддержку ХАМАСа в палестинских городах.

"Необходимо подготовиться и нанести удар по любому протесту, содержащему критику в наш адрес", - цитирует его указания "Исраэль хайом".

Также Аббас приказал членам ФАТХа прекратить публичное выражение поддержки ХАМАСа.

Накануне вечером, после взрыва на территории больницы в городе Газа, в Рамалле состоялась масштабная акция протеста против правления Аббаса, в ходе которых вспыхнули беспорядки.

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