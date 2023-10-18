



Аббас приказал подавлять все акции протестов в ПА

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас приказал силам безопасности подавлять любые демонстрации против его правления и в поддержку ХАМАСа в палестинских городах.



"Необходимо подготовиться и нанести удар по любому протесту, содержащему критику в наш адрес", - цитирует его указания "Исраэль хайом".



Также Аббас приказал членам ФАТХа прекратить публичное выражение поддержки ХАМАСа.



Накануне вечером, после взрыва на территории больницы в городе Газа, в Рамалле состоялась масштабная акция протеста против правления Аббаса, в ходе которых вспыхнули беспорядки.