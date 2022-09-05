



Аббас прибыл в Каир с официальным визитом

Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас прибыл сегодня с официальным визитом в Каир, где он встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси.



Об этом сообщает WAFA.



Аббаса в Каире встретили посол ПА в Египте Омар Марван и постоянный представитель ПА в Лиге арабских государств Диаб аль-Лух.



Аль-Лух заявил, что встреча Аббаса и Ас-Сиси, которая пройдет завтра, "состоится в рамках совместной координации между двумя лидерами в попытке противостоять вызовам, с которыми сталкиваются усилия палестинского народа по достижению своих неотъемлемых прав".