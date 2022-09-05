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Аббас прибыл в Каир с официальным визитом
05.09.2022 17:21 Ольга Белозерова

Аббас прибыл в Каир с официальным визитом

Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас прибыл сегодня с официальным визитом в Каир, где он встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом сообщает WAFA.

Аббаса в Каире встретили посол ПА в Египте Омар Марван и постоянный представитель ПА в Лиге арабских государств Диаб аль-Лух.

Аль-Лух заявил, что встреча Аббаса и Ас-Сиси, которая пройдет завтра, "состоится в рамках совместной координации между двумя лидерами в попытке противостоять вызовам, с которыми сталкиваются усилия палестинского народа по достижению своих неотъемлемых прав". 

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