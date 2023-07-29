



Аббас прибыл в Египет, а "Исламский джихад" объявил бойкот

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас уже прибыл в Египет, где состоится саммит "единства".



По данным арабских СМИ, его сопровождают генсек исполкома ООП Хусейн аль-Шейх и глава разведки ПА Маджед Фарадж.



Как ожидается, на мероприятии, которое состоится в Каире, будут присутствовать представители ХАМАСа, ФАТХа и официальные лица Египта.



Тем временем, заместитель генсека "Исламского джихада" Мухаммад аль-Хинди объявил о том, что его террористическая группировка бойкотирует мероприятие, поскольку силы безопасности ПА продолжают проводить аресты боевиков в Дженине из-за нарастающей напряженности в отношениях с Израилем.



"Тем не менее, любой результат, который будет достигнут на встрече, если он укрепит сопротивление нашего народа, мы будем приветствовать в первых рядах", - подчеркнул он.