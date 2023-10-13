Аббас предупредил Блинкена об угрозе "второй Накбы"
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Он попросил главу Госдепа не допустить "насильственного изгнания" палестинцев из Газы.
"Мы отвергаем их принудительную эвакуацию - такое событие будет представлять собой "вторую Накбу" (исход палестинцев, - ред.)", - сказал Аббас.
Аналогичное заявление ранее сделал в ходе беседы с Блинкеном король Иордании Абдалла II, призвавший экстренно организовать гуманитарные коридоры в Газу.