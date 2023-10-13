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Аббас предупредил Блинкена об угрозе "второй Накбы"
13.10.2023 14:18 Алина Груднева

Аббас предупредил Блинкена об угрозе "второй Накбы"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он попросил главу Госдепа не допустить  "насильственного изгнания" палестинцев из Газы.

"Мы отвергаем их принудительную эвакуацию - такое событие будет представлять собой "вторую Накбу" (исход палестинцев, - ред.)", - сказал Аббас.

Аналогичное заявление ранее сделал в ходе беседы с Блинкеном король Иордании Абдалла II, призвавший экстренно организовать гуманитарные коридоры в Газу.
 

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