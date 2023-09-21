



Аббас пожалуется на Генассамблее ООН на Израиль

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступит с речью в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Ожидается, что он в очередной раз пожалуется на Израиль.



Согласно сообщениям в арабских СМИ, Аббас попросит международное сообщество "взять на себя ответственность" и "надавать" на Еврейское Государство, чтобы положить конец "страданиям палестинского народа".



Он потребует немедленных действий по обеспечению международной защиты палестинцев.

