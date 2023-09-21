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Аббас пожалуется на Генассамблее ООН на Израиль
21.09.2023 14:25 Алина Груднева

Аббас пожалуется на Генассамблее ООН на Израиль

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступит с речью в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ожидается, что он в очередной раз пожалуется на Израиль.

Согласно сообщениям в арабских СМИ, Аббас попросит международное сообщество "взять на себя ответственность" и "надавать" на Еврейское Государство, чтобы положить конец "страданиям палестинского народа".

Он потребует немедленных действий по обеспечению международной защиты палестинцев.
 

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