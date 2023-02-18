



Аббас пожаловался Блинкену на Израиль

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



Их разговор состоялся в субботу, 18 февраля.



В частности, стороны обсудили эскалацию и статус-кво в Иудее и Самарии.



По данным арабских СМИ, также поднимался вопрос решении Израиля "нарушить подписанные соглашения".



Аббас призвал Совбез ООН и администрацию президента США Джо Байдена немедленно вмешаться и оказать давление на Израиль, чтобы Еврейское Государство "прекратило односторонние действия на территориях ПА".