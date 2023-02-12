



Аббас: ПА запросит полноправное членство в ООН

На этой неделе Палестинская автономия попросит ООН предоставить ей полноправное членство.



Такое заявление 12 февраля сделал председатель ПА Махмуд Аббас.



Соответствующий комментарий он предоставил во время встречи относительно Иерусалима в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире.



По словам Аббаса, палестинцы продолжат требовать от ООН призвать Израиль "прекратить односторонние действия", среди которых - строительство поселений, и придерживаться подписанных международных соглашений и резолюций.



"Поддержка Иерусалима и укрепление стойкости тех, кто находится в нем и в его окрестностях, — это религиозный долг, гуманитарный и национальный императив. Подобно тому, как наш народ отверг Декларацию Бальфура, мы отвергли все попытки ликвидировать наше дело или фальсифицировать факты о нем", - сказал Аббас.