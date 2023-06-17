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Аббас открыл бюст Ясира Арафата в Национальном музее Китая в Пекине
17.06.2023 11:20 Ирина Демьянова

Аббас открыл бюст Ясира Арафата в Национальном музее Китая в Пекине

Аббас в рамках трехдневного официального государственного визита в Китайскую Народную Республику открыл памятный бюст бывшего главы Палестинской автономии Ясира Арафата в саду Национального китайского музея в Пекине, сообщает палестинское информационное агентство WAFA. 

Во время визита Аббас встретился с президентом Китая Си Цзиньпином и обсудил с ним множество вопросов, в том числе усилия по мобилизации международной поддержки палестинского дела. 

Аббас также попросил помощи в достижении полноправного членства в ООН, а также поддержки консультативного заключения в Международном Суде о законности присутствия Израиля в Иудее и Самарии.

Они также обсудили исторические двусторонние отношения и свои взгляды на текущие события в международных вопросах, которые волнуют обе страны. 
Си и Аббас договорились установить стратегическое партнерство между Китаем и ПА, подтвердив прочные отношения между ними . Они также подписали ряд других соглашений, направленных на расширение сотрудничества.

Аббас встретился с несколькими другими важными фигурами в китайском правительстве, в том числе с премьер-министром Китая Ли Цяном, председателем Всекитайского собрания народных представителей Лэцзи Чжао, с которыми он обсудил расширение экономического сотрудничества и увеличение китайских инвестиций в Иудее и Самарии.

Аббас поблагодарил Китай за оказание политической поддержки “палестинскому народу в восстановлении его законных национальных прав и достижении свободы и независимости”.

Аббас также почтил память погибших в борьбе за независимость Китая у памятника народным героям в Пекине, возложив венок.
 

 

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